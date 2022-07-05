الدمام 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتنفيذ أعمال الزينة التجميلية في مختلف مدن حاضرة الدمام، تضمنت تركيب ما يزيد عن ١٦٣١ إضاءة متنوعة، ما بين عناقيد ومجسمات مضيئة، على أعمدة الإنارة والأشجار بعدد من مداخل المدن والطرق والشوارع الرئيسة.وتنوعت أعمال الزينة في مدينة الدمام باللوحات الجمالية التعبيرية على امتدادات الطرقات الرئيسة، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة، إضافة إلى تزيين منشآتها البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء والزخارف المختلفة.وجهزت الأمانة 686 حديقة، بجميع الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، و11 منتزهاً ، و٢٠٠ ممشى، و١٠ واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعباً رياضياً وساحات بلدية، كما زرعت الورود والزهور الموسمية في أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة.ودعت الأمانة الجميع إلى الاستمتاع والاستفادة من المرافق العامة كافة، والمحافظة عليها؛ لينعم بها الجميع.// انتهى //16:13ت م0096