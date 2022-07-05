الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد أن القيادة الحكيمة تولي أبناء هذا الوطن جل اهتمامها وعنايتها، وتحرص على توفير سبل العيش الكريم لهم، مشيراً إلى أن التوجيهات الكريمة بتخصيص 20 ملياراً لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، يبرز حرص القيادة على مراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجةً في مواجهة ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما وعلى هذا الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //16:14ت م0097