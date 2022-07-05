منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.وأكدت "الصحة" بأنها جهّزت 26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى 16 مركزاً للطوارئ بجسر الجمرات، أكثر من 1050 موظف وموظفة ما بين كوادر طبية وفنية وYدارية.وتتوزع المراكز الصحية لتغطي كافة المواقع في مشعر منى ، ليسهل وصول ضيوف الرحمن لها, مقدمةً خدمات الرعاية الصحية الأولية لحجاج بيت الله الحرام و العاملين بالمشاعر المقدسة, والخدمات الإسعافية والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة و الإسعافية مثل الإجهاد الحراري و الإنعاش القلبي الرئوي.وبينت "الصحة" أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.ودعمت الوزارة كافة المراكز الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.// انتهى //16:20ت م0099