منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسربطت "الصحة" جميع أقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة بنظام طب الأشعة الاتصالي بالتعاون مع مستشفى الصحة الافتراضي من خلال كتابة التقارير التشخيصية عبر استشاري الأشعة .ودُشنت خدمات الموجات فوق الصوتية عن بعد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة في إطار استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1443 ه، وذلك لعمل الفحوصات التشخيصية على مدار الساعة للمرضى بشكل سريع دون تنقل المريض.وانتهت "الصحة" من تشغيل وضمان جاهزية نظام أرشفة صور الأشعة للمساهمة في تحسين جودة المخرجات التشخيصية وسرعة الوصول إلى تقارير المرضى الطبية، وربطها مع سجلات الحجاج الصحية.ونفذت الإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية بالوزارة جولات متعددة لأقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة لعمل اختبارات ضبط الجودة لأجهزة الأشعة السينية والأشعة والمقطعية والوقوف على مدى جاهزيتها خلال موسم الحج.// انتهى //16:28ت م0101