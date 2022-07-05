جدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، حملة إرشادية بعنوان "أضحيتي"، للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي ،أن الحملة الإرشادية الخاصة تُعنى بشروط الأضحية في موسم حج هذا العام وتستهدفت جميع محافظات المنطقة ،مشيراً إلى أن الكوادر البيطرية المتمثلةً في الإرشاد البيطري توزعت في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين على كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان.من جانبه أبان مدير قسم الثروة الحيوانية بالفرع والمشرف على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري ،أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق تعتمد على وضع بار كود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية ، إلى جانب مساعدة الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية واستقبال استفسارات المستهدفين .// انتهى //16:31ت م0102