عرعر 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية مسالخ المنطقة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان جاهزية المسالخ، لافتاً النظر إلى أهمية المحافظة على البيئة ومعرفة أضرار الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية وخارج المواقع التي اعتمدتها أمانة المنطقة، حيث يعد ذلك مخالفًا للأنظمة والقوانين، وربما يؤدي الذبح العشوائي إلى الضرر بصحة وسلامة المستهلك ويسهم في انتشار الأمراض والمشتركة بين الإنسان والحيوان.// انتهى //16:33ت م0103