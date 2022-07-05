رفحاء 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء استعداداتها لتهيئة وتجهيز 41 جامعاً ومصلى في محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضحت إدارة المساجد برفحاء أنه جُهِّزت وهُيِّئت المصليات والجوامع، وكُلِّف المراقبون والمراقبات لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت؛حرصاً على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة،وتهيئة كذلك الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع، حيث سيكون دخول الإمام الساعة 5:28 صباحاً.// انتهى //16:34ت م0104