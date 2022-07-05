الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسغادر حجاج الأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهين، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة ، وذلك لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443 هـ .ويأتي تسيير رحلة الحج انطلاقاً من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين من كافة مناطق المملكة ، بالتعاون مع المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة .من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار " حركية " ، بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري ومأسسته ، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، مشيراً إلى سعي الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة إلى تيسير أداء شعيرة الحج للمستفيدين، وذلك لغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في وجدان المعاق ، وتعزيز الجانب الروحي لديه ، وتحقيق أمنيته في زيارة بيت الله العتيق .بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن بن سالم السيف ، أن الاستعدادات قد بدأت مبكراً لانطلاقة رحلة الحج للمستفيدين ، حيث تم ترشيح 41 من الصم والمكفوفين ومرافقيهم لأداء الركن الخامس، وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لإنجاح حج هذا العام من خلال توفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة ، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، وندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج ، ليكون حج ميسراً من بداية وصولهم إلى طواف الــوداع وانتهاء مناسك الحج.// انتهى //16:36ت م0105