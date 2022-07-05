منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واستشارك القوات الخاصة للأمن البيئي هذا العام 1443 هـ ضمن منظومة القطاعات الأمنية للمرة الأولى في شرف خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، للإسهام في أمنهم وسلامتهم وتنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في العاصمة المقدسة.وتسعى القوات مع الأجهزة الأمنية إلى تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة من خلال توفير الإمكانيات الآلية والبشرية كافة لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.// انتهى //16:37ت م0106