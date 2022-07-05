مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واساجتمع معالي وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي اليوم ، برئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال.وبحث الاجتماع آليات استقبال حجاج تونس وتقديم الخدمات لهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتلبية احتياجاتهم حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان ويعودوا لبلادهم سالمين غانمين.و أكد ماهر جمال حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.من جهته أكد الوزير التونسي على أن عودة الحج بعد زوال جائحة كورونا بأعداد أقل يحقق المصلحة العامة وهي الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ،مشدداً على أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بعودة الحج بأعداد مخفضة هذا الموسم بعد زوال جائحة كورونا قرار حكيم وسليم، ويأتي في إطار تحقيق المقاصد العامة بالحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.وأثنى معاليه على الخدمات التي تقدمها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لحجاج تونس على مستوى السكن والإعاشة والتنقلات، مشدداً على أن التعاون تكاملي مع شركة مطوفي حجاج الدولة العربية وفي كل سنة نلمس تطوراً في الخدمات وتحسيناً وتجويداً من قبل مقدميها.// انتهى //16:42ت م0107