بريدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد سموه أن التوجيهات الكريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، تجسد اهتمام القيادة الحكيمة والرعاية والعناية التي توليهما لأبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، والظروف المحيطة بها من خلال تهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم، وتيسير جميع أمور حياتهم المعيشية.ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .// انتهى //17:27ت م0124