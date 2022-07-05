الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسبلغ عدد الجمعيات الصحية المسجلة في منصة شفاء للعلاج الخيري التابعة لصندوق الوقف الصحي 60 جمعية صحية موزعة في أنحاء المملكة، استفاد منها أكثر من 4900 مريض، بينما وصلت مبالغ الإسهامات الخيرية في المنصة إلى أكثر من 127 مليون ريال.ويسعى صندوق الوقف الصحي إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية للقيام بدورها في تقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجاً؛ حيث بلغ عدد الجمعيات التي مُكِّنت في المنطقة الوسطى 19 جمعية، وفي المنطقة الشرقية 4 جمعيات، والمنطقة الغربية 17 جمعية، والمنطقة الجنوبية 11 جمعية، وأخيراً الشمالية، حيث بلغ عدد الجمعيات فيها 9 جمعيات، وجميعها تقدم الخدمات العلاجية في 16 تخصصاً طبياً.ويشترط الصندوق لانضمام الجمعيات الصحية إلى منصة شفاء للعلاج الخيري أن تكون الجمعية مسجلة ومرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودراسة وتقييم نشاط الجمعية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، داعياً الجمعيات الصحية المتخصصة في تقديم الخدمات العلاجية بأنحاء المملكة إلى المبادرة بالتسجيل في منصة شفاء للعلاج الخيري والإسهام في تخفيف الأعباء الصحية على المرضى الأشد احتياجاً.// انتهى //17:32ت م0126