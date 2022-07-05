سكاكا 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسضبطت فرق الرقابة والتفتيش في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف مخالفة حفر آبار مياه دون ترخيص، وذلك أثناء الجولات التفتيشية التي ينفذها الفرع والمكاتب التابعة له خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.واتخذ فرع الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه.وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع ومكاتبه بالمحافظات جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح.وتصل غرامة مخالفة حفر الآبار دون ترخيص إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل غرامة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال؛ تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.// انتهى //17:37ت م0127