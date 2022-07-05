مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسزار عدد من الوفود الإعلامية العربية والعالمية، مواقع بث وترجمة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لترجمة خطبة يوم عرفة، للاطلاع على الإمكانات التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمشروع، والتعرف على آلية البث والأدوات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الإعلام الدولي والتعرف على تجربة المملكة فيما تقدمه من خدمات لحج هذا العام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة أحمد بن مرزوق الجميعي، أن الوفد أطلع على كافة التجهيزات التي قامت بها الإدارة من خلال استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ (14) لغة خدمة لضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك حج هذا العام (1443)هـ، إضافة إلى إيصال الخطبة إلى جميع أنحاء العالم لتعم الفائدة، من خلال إيصال رسالة الحرمين الشريفين لجميع الناس.وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما تقدمه للإسلام والمسلمين بشكل عام ولقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن من عناية كامل واهتمام بالغ ، مؤكدين أن ما يشهده الحاج من توافر كامل الخدمات والإمكانات والتسهيلات يعد قراءة واضحة على ما تبذله هذه الدولة من غالي ونفيس لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة أمان .// انتهى //17:42ت م0128