منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسجريا على عادتهم السنوية الممتدة لستة عقود انتظم 2200 كشافاً بالجمعية العربية السعودية في أعمال حج هذا العام 1443 هـ ، موزعين على امتداد المشاعر المقدسة وفي ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتسخر جهود الكشافة خدمة لضيوف الرحمن، وفي جوهرها تحمل معاني سامية لغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين لدى الكشاف .وعمدت " جمعية الكشافة" إلى تعدد جغرافية تمركزها لتشمل أرجاء المشاعر المقدسة لذلك أقامت معسكراتها في ثمانية مواقع هي : منى الجبل، ومشعر منى، ومنى الوادي، ومنى الجديد، وعرفات، والجمرات، و الأرقم بن أبي الأرقم، ومعسكر الملك خالد بمكة المكرمة.وتنضوي أعمال معسكرات جمعية الكشافة العربية السعودية، خلال فترة الحج سنوياً تحت مظلة عدد من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، في الوقت الذي يتمتع فيه الكشافة بخبرات ومهارات في التعامل مع الحشود، والإسعافات الأولية، والإطفاء، والإخلاء وأعمال المسح والإرشاد باستخدام الخرائط وتحديد المواقع.وتسهم هذه المعسكرات في خدمة الحجاج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، من خلال إرشاد الحجاج التائهين بمراكز وزارة الحج، بالإضافة إلى الإرشاد التوجيهي (المتجول)، والإرشاد الإلكتروني، وإرشاد الحجاج التائهين والمرضى الذين تم علاجهم وإيصالهم إلى مراكز الإرشاد، ومساعدة المراجعين للوصول للعيادات ومرافق المستشفيات ونقل الحالات المحتاجة بالعربات داخل المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة.كما تعمل "الكشافة " ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في مجالات المتابعة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتقيد العاملين وصلاحية الرخص التشغيلية، إلى جانب المشاركة مع وزارة التجارة في مراقبة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها ، ومراقبة الأسعار داخل المشاعر، وحصر عدد الشاحنات والثلاجات الموجودة في مشعر عرفات وتسجيل محتوياتها، كما تمتد جهود الكشافة في موسم حج هذا العام لتقدم خدماتها ضمن أعمال البنك الإسلامي للتنمية والمتمثلة في مهام التنظيم في مجزرة المعيصم بمكة المكرمة .//انتهى//17:43ت م0129