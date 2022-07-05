الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلاند، حفل استقبال لوفد رجال وسيدات أعمال غرفة الرياض، وذلك في إطار زيارته لتايلاند التي تهدف لتنشيط التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال في البلدين، وبحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة.وأكد القائم بأعمال السفارة في تايلاند عصام الجطيلي، رغبة الجانب التايلاندي وتطلعهم لإقامة علاقات شراكة مع رجال الأعمال السعوديين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغ (7) مليارات دولار ويمكن مضاعفة هذا الرقم خلال فترة قصيرة نظراً لما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية واستثمارية.ولفت الانتباه، إلى أن الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء التايلندي للمملكة في شهر يناير الماضي ستدفع رجال الأعمال لزيادة الشراكة التجارية مع نظرائهم في تايلاند، منوهاً بوجود الكثير من المقومات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في إقامة علاقات شراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس الوفد كريم العنزي، أن قطاع الأعمال في المملكة يسعي إلى إقامة علاقات شراكة مع القطاع الصناعي التايلندي والاستفادة من خبرة الأيدي العاملة التايلندية في مختلف المجالات، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في المملكة، وأن المميزات الاقتصادية في البلدين ستدفع إلى إقامة علاقات شراكة استثمارية حقيقة تخدم المصالح المشتركة.// انتهى //17:50ت م0131