جنيف 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأطلقت الأمم المتحدة نداءً لتوفير 68.4 مليون دولار أمريكي لمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يعاني 2.2 مليون شخص ( أي نحو نصف سكان البلاد ) من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ما يهدد بالمزيد من تدهور الوضع الإنساني هناك في الأسابيع المقبلة.وحذر المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري من أنه بدون التمويل الفوري ستتسع أزمة الجوع لملايين الأشخاص، موضحاً أن البرنامج يتوقع زيادة بنسبة ٣٠٪؜ في أسعار الأرز، وزيادة ٦٧٪؜ في سعر دقيق القمح، وأيضاً زيادة كبيرة في سعر الزيت النباتي تصل إلى ٧٠٪؜.وأشار إلى أن النزاعات المسلحة أودت بحياة الآلاف وتسببت بنزوح جماعي، وتركت اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.// انتهى //17:52ت م0132