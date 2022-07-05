جيزان 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسقدّمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م لـ 30,596 مستفيداً من مشاريع الجمعية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن خدمات الجمعية شملت نقل 12,657 مريضًا من خلال مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية تم خلالها قطع 1,165,095كم، كما قامت الجمعية بإجراء 580 عمليةً جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء, فيما قدّم مشروع سند 465 جهازًا طبيًا للمرضى المحتاجين في منازلهم, وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي واستفاد منها 14,796 مستفيداً.وبيّن الحازمي أن 329 مستفيدةً ، استفدن من مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة, كما قام مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية للمحتاجين في مختلف المحافظات بخدمة 1769 مستفيداً، كما بلغ عدد المتطوعين خلال نصف العام الحالي 345 متطوعًا قدموا خلالها 5175 ساعةً تطوعية في 23 فرصةً تطوعية.// انتهى //17:53ت م0133