الطائف 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمحافظ الطائف والمراكز التابعة لها هذه الأيام حركة شرائية كبيرة للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .ورصدت عدسة واس خلال جولة ميدانية حركة البيع والشراء ووفرة المواشي والتقت بالعديد من الراغبين بالشراء ، حيث أكدوا اختلاف الأسعار بحسب نوع الأضحية، فيما يبلغ سعر الحري ما بين 1300 إلى 1700 أما النجدي من 1600 إلى 2100 والنعيمي من 1400 إلى 1900 والسواكني من 1100 إلى 1400، أما أسعار الأبقار تتراوح ما بين 2500 إلى 5500 ، والأبل تتراوح أسعارها ما بين 3500 إلى 6000 ريال.وفي وقتٍ سابق قامت أمانة محافظة الطائف بفتح باب التقديم على تراخيص ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" وبدون رسوم لأصحاب المطاعم والمطابخ المتخصصة لممارسة أعمال الذبح في عيد الأضحى المبارك.// انتهى //18:02ت م0134