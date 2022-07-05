الطائف 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسكثفت فرق أمانة الطائف جهودها لتهيئة المواقع المجاورة لمصليات وجوامع العيد المعتمدة، وشملت النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي، ومعالجة التشوهات البصرية وتوزيع حاويات النفايات وتخصيص فرق ميدانية مدعومة بالآليات والعمالة للعمل المتواصل بمحيط المصليات.يأتي ذلك لدعم جهود الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وتنسيق الجهود لتهيئة مصليات العيد للتسهيل على المصلين.وكثفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثله في الإدارة العامة للنظافة وبلديات (شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) جهود تهيئة جميع المواقع المحيطة بالمصليات والجوامع المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.// انتهى //18:06ت م0135