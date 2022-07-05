الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسوقعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية إحدى شركات أرامكو السعودية توتال لتكرير البتروكيماويات (ساتروب) بشأن المشاريع والفرص المحتملة في المجالات المشتركة ذات العلاقة بالتراث الوطني.وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، حيث مثل هيئة التراث رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، فيما مثّل شركة ترثنا للمسؤولية الاجتماعية رئيسها التنفيذي ماجد الحيسوني.وتضمنت المذكرة عدداً من مسارات التعاون في مجالات التراث الثقافي، ومنها تقديم الاستشارات الفنية في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وبحث سبل دعم أصحاب المشاريع الريادية الحاصلين على ترخيص ممارس حِرف. كما تناولت المذكرة تعزيز المحافظة على التراث الوطني وتحفيز مختلف الجهات لشراء المنتجات الوطنية.وتأتي المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة، في إطار جهودها لحماية وصون التراث الوطني بمختلف قوالبه المادية وغير المادية.// انتهى //18:12ت م0137