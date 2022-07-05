جدة 6 ذو الحجة 1443هـ الموافق 5 يوليو 2022م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد سموه، أن ما صدر من توجيهات كريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بالغين بأبناء وبنات هذا الوطن لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.وأشار، إلى أن هذا الدعم الكبير يأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء وبنات هذا الوطن، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف الاحتياجات الأساسية.وسأل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه.// انتهى //18:56ت م0154