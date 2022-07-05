الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار" أضحيتك تسعد يتيم" حيث تعتزم الجمعية توزيع 1257 أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (2.199.750) ريالاً ، بواقع (1750) ريالاً للأضحية الواحدة شاملة الذبح والتوزيع والقيمة المضافة .وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك لتأمين احتياجات الجمعية من الأضاحي ،حيث شكّلت الجمعية لجنةً للإشراف على تنفيذِ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها .ودعت الجمعية المحسنين للتبرع لأُسر إنسان، من خلال توكيل الجمعية بشراء الأضاحي، وتوزيعها على المستفيدين، بطريقةٍ مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة, وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية البالغ عددها 21 فرعاً بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبرّدة ومجهّزة لنقل اللحوم .الجديرٌ بالذكر أن مشروع الأضاحي في إنسان ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذّها الجمعية للمستفيدين سنوياً، بهدف إدخال السرور والبهجة إلى أُسر إنسان ومشاركتهم فرحة العيد، وتعزيز التكافل والأثر الاجتماعي بين أفراد المجتمع .// انتهى //18:57ت م0155