حائل 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد سموه أن الدعم يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لأبناء الوطن, مشيراً إلى انعكاس التوجيهات الكريمة على مستحقي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية, سائلاً المولى القدير أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وأن يديم أمنه واستقراره.// انتهى //19:02ت م0156