مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسيفتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، غداً، معرض واحات، الذي تنظمه الوزارة ممثلة الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في فندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة.ويحوي المعرض الذي يستمر طيلة أيام الحج، على عدد من الأجنحة التفاعلية من استعراض تطبيقات الوزارة الإلكترونية ومنها تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، و المكتبة الإلكترونية، كما يستعرض مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، إلى جانب الجناح الخاص بالبرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة داخل المملكة وخارجها في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.// انتهى //19:20ت م0157