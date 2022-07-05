الدوحة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسالتقى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر، اليوم، بنائب وزير الأمن القومي لشؤون الإستراتيجيات والسياسات والتخطيط الأمريكي روبرت سيلفرز، الذي يزور الدوحة حالياً.وجرى - خلال اللقاء- استعراضُ العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:21ت م0158