السيح 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واستُقَدِّمُ هيئةُ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج،برنامجَ الرئاسة العامة "أشهُرٌ معلومات"، عبر الشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية بالمحافظة، ضمن خطتها التوعوية للتذكير بفضل أيام عشر ذي الحجة.وأفادَ مديرُ فرعِ الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أنَّ البرنامجَ يشتملُ على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح - رضوان الله عليهم- عبر الوسائل المتاحة؛بهدف توعية المجتمع، ورفع الوازع الديني وتذكيرهم بعظم ذلك, منوِّهاً بجهود هيئة المحافظة، ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشراكتهم في تفعيل البرامج المتنوعة.// انتهى //19:29ت م0159