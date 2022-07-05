تعز 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسوَزَّعَ مركزُ الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية صالة بمحافظة تعز،استفاد منها 42.000 فردٍ.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمُها المملكةُ ممثلةً بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //19:30ت م0160