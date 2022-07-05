الرباط 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسوزعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) خلال احتفالية دولية بالرباط اليوم شهادات تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة المنظمة للتراث في العالم الإسلامي، وإطلاق لوحة علامة هذا التراث.وسُلمت الشهادات من ِقبل كلا من المدير العام للايسيسكو سالم بن محمد المالك، وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية مهدي بن سعيد، ورئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي وليد السيف إلى سفراء الدول المسجل بها هذه المواقع.وأبرز المالك جهود الإيسيسكو في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي وتثمين معالمه الحضارية الشاهدة على تنوع وغنى الموروث الثقافي للدول الأعضاء، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة لدعم صندوق التراث في العالم الإسلامي، من أجل بلوغ مطامح دول العالم الإسلامي في حماية وصون التراث.من جهته ناشد رئيـس لجنة التراث في العالم الإسـلامي الدول الأعضاء إلى تسجيل المزيد من تراثها وعناصرها الثقافية، لتصل عدد المواقع المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى ألف موقع تراثي وعنصر ثقافي في عام 2025.// انتهى //19:30ت م0161