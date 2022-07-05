بريدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكرَ والعرفانَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،ولصاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكدَ سموُّهُ أنَّ القيادةَ الحكيمةَ حريصةٌ على أبناء الوطن، وتوليهم كلَّ الرعاية والاهتمام بما يسهمُ في توفير العيش الكريم لهم، لافتاً النظر إلى أنَّ التوجيهَ الكريمَ يظهرُ بشكل جلي وواضح عنايةَ القيادة بمراعاة ظروف المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً, سائلاً الله تعالى أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ على الوطن أمنَه واستقرارَه.// انتهى //19:32ت م0162