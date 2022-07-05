عرعر 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائبُ أمير منطقة الحدود الشمالية،الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود،ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرِ الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأشارَ سموُّهُ إلى أنَّ التوجيهاتِ الكريمةَ لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمِ المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، تأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، وتخفيف الأعباء المعيشة،ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية ،سائلاً اللهَ العلي القدير أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ على هذا الوطن أمنَه واستقرارَه.// انتهى //19:42ت م0164