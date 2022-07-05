الجوف 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022م واسوَزَّعَ مركزُ الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 128 طناً و400 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 7.200 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذُه المركزُ في اليمن، ويستهدفُ توزيعَ أكثر من 192 ألف سلةٍ غذائيةٍ تَزِنُ أكثرَ من 20 ألف طنٍّ على الأسر المحتاجة والمُتَضَرَرِّةِ في 15 محافظةً يمنيةً.// انتهى //19:43ت م0165