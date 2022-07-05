تبوك 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلس الوزراء وزيرِ الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكدَ سموُّهُ أنَّ ما صدرَ من توجيهاتٍ كريمةٍ لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمِ المستفيدين من برنامج صغار مربيّ الماشية تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على كلِّ مايسهمُ في راحة المواطنين،وتخفيف الأعباء المعيشة،وتلبية احتياجاتهم،وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة،ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية،سائلاً اللهَ العليَ القديرَ أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ على هذا الوطن أمنَه واستقرارَه وعِزَّه.// انتهى //19:45ت م0166