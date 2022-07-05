تونس 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسبَدَأَتْ في العاصمة التونسية - اليوم- أعمالُ ندوةٍ أفريقيةٍ بعنوان ''الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية''، بمشاركة ممثلي وزارات الداخليـة من 54 دولةً أفريقيةً،إضافةً إلى منظمات دولية ومنظمات أممية.وتَتَرَكَّزُ الندوةُ التي تستمرُ أعمالُها حتى الغد على إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الأفريقية، وتتيحُ تبادلَ الافكار وزيادةَ الوعي بأهمية إدراج الأمن البشري في إستراتيجيات الأمن الوطني المختلفة.كما تُقَدِّمُ الندوةُ نماذجَ مختلفةً للمقاربات الأمنية محورها الإنسان،والاستفادة من التجارب الدولية الممثلة،وتشجيع المقاربة الشاملة والمتعددة الأطراف القادرة على تعزيز سبل التعاون في مجال الأمن البشري.// انتهى //19:52ت م0169