القاهرة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسنَفَّذَتِ القواتُ الجويةُ المصريةُ والأمريكيةُ تدريباً جوياً مشتركاً بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية .وأوضحَ المتحدثُ العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ - في بيان اليوم-أنَّ التدريبَ تضمَّنَ عقدَ مجموعةٍ من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات؛تخلَّلَها التدريبُ على التزود بالوقود في الجو.// انتهى //19:52ت م0170