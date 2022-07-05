عام / تدريبٌ جويٌّ مشتركٌ بين القوات المصرية والأمريكية
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
القاهرة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
نَفَّذَتِ القواتُ الجويةُ المصريةُ والأمريكيةُ تدريباً جوياً مشتركاً بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية .
وأوضحَ المتحدثُ العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ - في بيان اليوم-أنَّ التدريبَ تضمَّنَ عقدَ مجموعةٍ من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات؛تخلَّلَها التدريبُ على التزود بالوقود في الجو.
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19:52ت م
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