جيزان 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاع - حفظهما الله - على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأوضحَ سموُّهُ أنَّ التوجيهاتِ الكريمةَ لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمِ المستفيدين من برنامج صغار مربيّ الماشية ،تأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، ومراعاة ظروف الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.وأشارَ إلى أنَّ المملكةَ ستتجاوزُ تداعياتِ هذه الموجةَ الاقتصادية العالمية -بفضل الله - ثم بسعي القيادة الرشيدة الدؤوب لاستمرار عجلة التنمية وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن وتهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم، وتيسير جميع أمور حياتهم"، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ- أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ على هذه البلاد نعمةَ الأمن والأمان.// انتهى //20:13ت م0171