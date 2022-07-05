جيزان 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاعِ - حفظهما الله - على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وعَدَّ سموُّهُ دعمَ مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمَ المستفيدين من برنامج صغار مربيّ الماشية ،صورةً من صور التلاحم بين القيادة والشعب، وتجسيداً للرعاية والعناية التي توليهما القيادةُ الحكيمةُ لأبناء هذا البلد، وتوفير سبل العيش الكريم والوقوف جنباً إلى جنب عند كل ضائقة اقتصادية أو غيرها ،مؤكداً أنها ستمرُّ مرور الكرام-بإذن الله- ثمَّ بتضافر الجهود،وسوف يتمُّ تجاوزُ هذه الأزمة الدولية،إذْ إنَّ القيادةَ الرشيدةَ تضعُ المواطنَ على رأس أولوياتها وتتلمسُ احتياجاتِه وتحرصُ على دفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستويات جودة الحياة ورفاهية الشعب السعودي، داعياً اللهَ تعالى أنْ يحفظَ لبلادنا حكَّامَها، وأنْ يديمَ علينا نعمةَ الأمنِ والرفاهِ.// انتهى //20:19ت م0173