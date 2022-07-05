مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واستفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, أعمال الحج المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف لحج هذا العام خلال جولته لنيابة منطقة المدينة المنورة، مطلعاً على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخطة العمل وانسيابيته وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج.وشدد معاليه على أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإمكانات الي هيأتها القيادة الرشيدة، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم ما يليق بضيوف الرحمن، مشيداً بالجاهزية العالية والفاعلية الرفيعة ودور منسوبي النيابة العامة في تقديم اختصاصاتهم لضيوف الرحمن بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والأمان والسكينة والروحانية.// انتهى //20:20ت م0174