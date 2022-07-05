نيروبي 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسانعقدتْ بالعاصمة الكينية نيروبي-اليوم- أعمالَ القمة الطارئة الـ39 لرؤساء الدول والحكومات بإقليم إيقاد، برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومشاركة كلٍّ من كينيا، وجيبوتي، وأثيوبيا، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا.وتناولَتِ القمةُ أبرزَ التحدياتِ التي تواجهُ دولَ الايقاد،لا سيما موضوعات الأمن والسلم وقضايا الجفاف والتصحُّر والأمن الغذائي وتحديات جائحة كورونا.وخرجَتِ القمةُ بالعديد من التوصيات التي تدفعُ بمزيدٍ من الاستقرار والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المنظمة والنهوض بالإقليم.// انتهى //20:21ت م0175