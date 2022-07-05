نجران 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيمَ الشكرِ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاعِ - حفظهما الله -، على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ ٢٠ مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا.وأكدَ سموُّهُ أنَّ صدورَ هذا الأمر الكريم من لدن خادمِ الحرمين الشريفين،بناء على ما رَفَعَهُ سموُّ وليِّ العهدِ، يجسدُ حرصَ ولاةِ الأمر ـ أعزَّهم اللهُ ـ على تعزيز العيش الكريم للمواطن،وحمايته من التداعيات العالمية.وقالَ سموُّهُ: وفيما جاءَتْ هذه التداعياتُ وما تَرَتَّبَ عليها من ارتفاعات في الأسعار عالميًّا، جاء توجيه القيادةِ الرشيدة -أيَّدها اللهُ-، لصد آثار هذه المتغيرات عن الأسر المستحقة في الداخل، ليسطع كالعادة موقفُ قيادةِ هذه الدولة المباركة بين العالم، في تجنيب المواطن كلَّ المشكلات والأزمات العالمية،سواء اقتصادية أم صحية وغيرها"، داعياً الله أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليِّ العهد الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن.// انتهى //20:43ت م0176