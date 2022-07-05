منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسدعمت وزارة الصحة مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر سعودية صيدلانية سريرية متخصصة في تخصصات العناية المركزة وطب الطوارئ و الأمراض المعدية، وذلك في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.ووفّرت الوزارة طابعات لطباعة ملصقات الأدوية وربطها بنظام (Careware) المُستخّدم في مستشفيات المشاعر والرفع بالتعديلات اللازمة على النظام ومنها قائمة أدوية الحج وإلزامية كتابة الحساسية للأدوية قبل الصرف وآليات صرف الأدوية بالصيدليات الداخلية والخارجية والأدوية المقيدة وكتابة تدخّلات الصيدلي, كما نفّذت دورة تدريبية افتراضية للصيادلة العاملين في مستشفيات المشاعر بعنوان علاجيات العناية الحرجة للكادر الصيدلي المشارك في الحج.وكثّفت لجنة رعاية الصيدلة بالحج زياراتها الميدانية التفقدية للتأكد من القوى العاملة وتوفُّر الأدوية والتجهيزات الصيدلانية وتطبيق معايير السلامة الدوائية والعمل مع الإدارة العامة للتموين الطبي ومركز عمليات الإمداد والتموين بالمركز الوطني للقيادة والتحكم بكيفية التعامل مع نقص الأدوية والآليات المتاحة لذلك قبل بدء موسم الحج.// انتهى //20:54ت م0177