سياسي / رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني يلتقي بالرئيس الكيني
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
الخرطوم 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
التقى رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم بالرئيس الكيني اوهورو كينياتا وذلك على هامش القمة الطارئة الـ 39 لدول الإيقاد التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي.
وبحثَ الجانبان - خلال اللقاء- ضرورةَ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وقضايا الجفاف والتصحُّر والأمن الغذائي،وسبل حلِّ المسائل الحدودية بين دول الإقليم ،بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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20:57ت م
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