الخرطوم 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسالتقى رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم بالرئيس الكيني اوهورو كينياتا وذلك على هامش القمة الطارئة الـ 39 لدول الإيقاد التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي.وبحثَ الجانبان - خلال اللقاء- ضرورةَ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وقضايا الجفاف والتصحُّر والأمن الغذائي،وسبل حلِّ المسائل الحدودية بين دول الإقليم ،بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:57ت م0178