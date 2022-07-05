اقتصادي / بورصةُ المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
الرباط 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على انخفاضٍ في التعاملات،إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.43 %، مسجلاً 11.546,31 نقطةً.
وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.32 % ليستقر عند 931,12 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.6 % مسجلاً 863,32 نقطةً.
وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 73,34 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغَتْ رسملةُ البورصة 600,26 مليار درهمٍ مغربي.
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