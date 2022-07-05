نجران 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، الشكرَ والعرفانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاع - حفظهما الله - على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأَكَّدَ سموُّهُ أنَّ ما صدرَ من توجيهاتٍ كريمةٍ لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمِ المستفيدين من برنامج صغار مربيّ الماشية تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على كلِّ مايسهمُ في راحة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية،وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة،ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً اللهَ سبحانَه أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ عليهما وعلى هذا الوطن أمنَه واستقرارَه.// انتهى //21:02ت م0180