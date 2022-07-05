منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسقدّمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية للحجاج عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لـ 46,509 حجاج منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى تاريخ 5/12/1443هـ.وأوضحت "الصحة" أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدّمت المستشفيات مجموعه من الخدمات، منها إجراء (5) عمليات قلب مفتوح، و(82) قسطرة قلبية، فيما أجريت (223) عملية غسيل كلوي، و(5) عمليات مناظير، و(115) عملية جراحية، ودخول (342) حاجا وحاجة إلى المستشفيات.وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم بعض الخدمات الافتراضية، منها(4) تشخيصات جلطات دماغية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1269 حاجا وحاجة.// انتهى //21:06ت م0182