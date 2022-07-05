الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسيستهل المنتخب السعودي لكرة السلة 3x3 غداً مشواره في البطولة الآسيوية التي تستضيفها سنغافورة، بمواجهتين الأولى أمام نظيره السوري، والثانية بذات اليوم أمام نظيره النيوزلندي.ويمثل الأخضر في البطولة 6 لاعبين هم" تركي المهنا، هاني آل محمد، عبدالملك عاشور، سعد السبيعي، محمد حمزة ، عبدالرحمن الجيزاني.ويشارك في البطولة 30 منتخباً قسمت إلى 9 مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاثة منتخبات ، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة للمستضيف "سنغافورة" والبطل ووصيف البطولة السابقة وهما أستراليا ومنغوليا.يذكر أن المنتخب السعودي استعد لخوض منافسات البطولة من خلال معسكر إعدادي في الرياض، ومن ثم معسكر خارجي في صربيا شارك خلاله في ثلاث بطولات ودية.// انتهى //21:48ت م0185