مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو أن قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام أكملت الاستعدادات كافة وبدأت أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشيداً بالتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة للدفاع المدني مما أسهم في سرعة جاهزيتها واستعدادها الدائم بروح الفريق الواحد، مثمناً الجهود التي تبذل من قبل جميع المشاركين في أعمال الحج من أجل إنجاح العمل والخطط سواء الخاصة بقطاع الدفاع المدني أو المشتركة مع الجهات الأمنية الأخرى .جاء ذلك خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين بمهمة حج هذا العام الذي عقد اليوم بجامعة أم القرى .وقدّم الفريق العمرو خلال اللقاء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني ، ناقلاً شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لرجال الدفاع المدني كافة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمونه من أعمال وجهود .ونوه معاليه بأهمية الفرضيات التي تجريها قوات الدفاع المدني، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن ومواجهة الحوادث والمخاطر المحتملة، ومحاصرة المسببات قبل وقوع الحوادث لا قدر الله .// انتهى //21:54ت م0186