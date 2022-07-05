القاهرة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واستستضيف مصر البطولة الإفريقية للجمباز الفني "كباراً وناشئين" خلال المدة من 7 وحتى 11 يوليو الجاري على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.تقام البطولة بمشاركة 95 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 8 دول هي: (الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب بالإضافة إلى مصر البلد المضيف).وتعد هذه البطولة هي ثاني البطولات الإفريقية التي تنظمها مصر بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.// انتهى //22:04ت م0187