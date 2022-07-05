رياضي / مصر تستضيف البطولة الإفريقية للجمباز الفني
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
القاهرة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
تستضيف مصر البطولة الإفريقية للجمباز الفني "كباراً وناشئين" خلال المدة من 7 وحتى 11 يوليو الجاري على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.
تقام البطولة بمشاركة 95 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 8 دول هي: (الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب بالإضافة إلى مصر البلد المضيف).
وتعد هذه البطولة هي ثاني البطولات الإفريقية التي تنظمها مصر بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.
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22:04ت م
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