الأمم المتحدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي، أن حوالي 2.2 مليون شخص في أفريقيا الوسطى يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي بين أبريل وأغسطس 2022، مرجحاً أن يكون للزيادة الأساسية في السلع الأساسية في أفريقيا الوسطى تأثير مدمر على الوضع الإنساني المتردي في الأسابيع المقبلة.وحذر المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري، خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن أفريقيا الوسطى تواجه احتياجات إنسانية غير مسبوقة، وتدهورا في حالة الأمن الغذائي، وفقا لآخر تحديث للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.وأضاف فيري، أنه لمواصلة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة خلال الأشهر الستة المقبلة، يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 68.4 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أنه بدون التمويل الفوري، سيزداد انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص.// انتهى //22:12ت م0188