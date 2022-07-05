مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، استعداداته لتهيئة وتجهيز (3700) جامع ومصلى في المنطقة، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح المدير العام للفرع الدكتور سالم بن حاج الخاميري، أنه جُهز (3273) جامعاً، و(427) مصلى في العاصمة المقدسة والمحافظات والمراكز التابعة لها، حيث هُيئت بكافة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، لاستقبال المصلين ، كما هُيئت الأماكن المخصصة للنساء.// انتهى //22:30ت م0189